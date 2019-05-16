Под Саратовом мужчина, защищая пьяного брата, ударил полицейского

16 Май 10:19 2019-05-16T10:19:44+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому.

- Следствие считает, что 15 апреля 2019 года 51-летний пьяный рецидивист испытал непреодолимое желание прокатиться по весеннему поселку Мирный. Он сел за руль легковушки своего 54-летнего брата и, не умея водить, врезался в металлический забор соседей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

На место прибыли инспекторы ДПС и владелец автомобиля. Последний, желая защитить младшего брата от административного наказания, обматерил полицейского и ударил его кулаком в плечо.

Расследование в отношении буяна продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU