Под Саратовом мужчина, защищая пьяного брата, ударил полицейского
В Новоузенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому.
- Следствие считает, что 15 апреля 2019 года 51-летний пьяный рецидивист испытал непреодолимое желание прокатиться по весеннему поселку Мирный. Он сел за руль легковушки своего 54-летнего брата и, не умея водить, врезался в металлический забор соседей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
На место прибыли инспекторы ДПС и владелец автомобиля. Последний, желая защитить младшего брата от административного наказания, обматерил полицейского и ударил его кулаком в плечо.
Расследование в отношении буяна продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU