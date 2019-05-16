Следователи выяснят, почему женщина погибла на пожаре в Турках
Следователи проводят проверку по факту гибели 30-летней женщины в Турках.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительной версии, 61-летний мужчина жил в доме на четырех хозяев. В конце апреля он начал сожительствовать с гражданкой.
Вечером 15 мая пара употребила алкоголь и легла спать. В час ночи мужчина проснулся и почувствовал запах дыма. Чуть позже он заметил дымящийся потолок, поднял свою возлюбленную и сказал ей скорее покидать дом.
Двух ведер воды, которые стояли в коридоре, оказалось недостаточно для ликвидации огня. Поэтому гражданин побежал к соседям просить помощи. К тому времени прибыли пожарные.
После того, как стихию усмирили, выяснилось, что женщина не ушла из дома, а покоится вечным сном в соседней комнате.
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На ее теле обнаружили значительные следы термического воздействия.
Следователи осмотрели место событий и назвали в качестве основной из причин пожара замыкание электропроводки.
После судебно-медицинского исследования тела и выяснения всех обстоятельств происшествия будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU