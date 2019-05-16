Следователи выяснят, почему женщина погибла на пожаре в Турках

16 Май 09:35 2019-05-16T09:44:38+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели 30-летней женщины в Турках.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительной версии, 61-летний мужчина жил в доме на четырех хозяев. В конце апреля он начал сожительствовать с гражданкой.

Вечером 15 мая пара употребила алкоголь и легла спать. В час ночи мужчина проснулся и почувствовал запах дыма. Чуть позже он заметил дымящийся потолок, поднял свою возлюбленную и сказал ей скорее покидать дом.

Двух ведер воды, которые стояли в коридоре, оказалось недостаточно для ликвидации огня. Поэтому гражданин побежал к соседям просить помощи. К тому времени прибыли пожарные.

После того, как стихию усмирили, выяснилось, что женщина не ушла из дома, а покоится вечным сном в соседней комнате.

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На ее теле обнаружили значительные следы термического воздействия.

Следователи осмотрели место событий и назвали в качестве основной из причин пожара замыкание электропроводки.

После судебно-медицинского исследования тела и выяснения всех обстоятельств происшествия будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU