2019-05-16T09:18:01+03:00
Происшествия

В Саратове вор Борис тайком перевел на свою карту 36 тыс. рублей

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Вчера, 15 мая, полиция Октябрьского района задержала 23-летнего парня, подозреваемого в краже денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 мая с заявлением в отдел пришла 19-летняя девушка. Она рассказала, что с 3 по 5 мая знакомый Борис Зимин взял ее телефон и перевел себе 36 тыс. рублей. Именно на такую сумму опустела ее карточка.

Задержанный парень признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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