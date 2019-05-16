В Саратове вор Борис тайком перевел на свою карту 36 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
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Вчера, 15 мая, полиция Октябрьского района задержала 23-летнего парня, подозреваемого в краже денег.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 мая с заявлением в отдел пришла 19-летняя девушка. Она рассказала, что с 3 по 5 мая знакомый Борис Зимин взял ее телефон и перевел себе 36 тыс. рублей. Именно на такую сумму опустела ее карточка.
Задержанный парень признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU