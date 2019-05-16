В Саратове на перекрестке ВАЗ не разъехался с иномаркой

16 Май 08:39 2019-05-16T11:24:05+03:00

Пассажирка одной из машин госпитализирована

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Вчера, 15 мая, в 22:05 напротив дома №39/53Б на 2-й Садовой Саратова 18-летний парень на ВАЗ-2108 не поделил дорогу с иномаркой.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, молодой человек нарушил правила проезда перекрестков и влетел в Hyundai i30 под управлением 40-летнего водителя.

В результате столкновения 32-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU