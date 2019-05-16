16 Май 08:37 2019-05-16T09:10:43+03:00

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18 мая в Петровске пройдут «Чистые Игры». Экологический квест состоится в Сосновом бору. Встреча и регистрация участников состоится в 14:30 на полянке в центре Соснового бора.

В экоквесте можно участвовать с семьей, детьми, друзьями. В чем суть игры: участники объединяются в команды, получают снаряжение и отправляются собирать мусор. Если человек пришел на мероприятие один и у него нет команды, то организаторы найдут для него команду прямо на игре. За каждый собранный мешок команда получает баллы. Больше баллов можно получить, если мусор собран с учетом требований раздельного сбора. На старте организаторы обеспечивают участников символикой, мешками, перчатками, инвентарем и музыкальным сопровождением.

Победители получают призы от спонсоров, а на финише всех участников ждет дружеский пикник. Регистрируй свою команду в составе до четырех человек и участвуй: https://cleangames.ru/events/petrovsk. По всем вопросам звонить организатору по номеру: 8 (951) 888 88 80, Троценко Регина.

СПРАВКА

Впервые «Чистые Игры» были проведены в июле 2014 года в Ленинградской области. С тех пор было проведено свыше 400 игр в более 200 городах России, а также за рубежом (в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Японии и Венесуэле). В них приняло участие более 31,7 тыс. человек и было собрано 633 тонны мусора, 50% из которого было отправлено в переработку.

В Год Добровольца проект «Чистые Игры» получил премию как Лучший экологический волонтерский проект в федеральном конкурсе «Доброволец России» и премию Русского Географического общества в номинации «Лучший природоохранный проект». Проект реализуется при поддержке моногорода.рф.

«Чистые Игры» пройдут в Петровске на базе VIII Зонального Форума добровольцев Саратовской области, организованного Саратовским областным отделением Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» и при поддержке администрации Петровска.

Организаторами и партнерами «Чистых Игр» в Петровске выступают: Фонд поддержки социально-культурных инициатив «Мой Петровск», филиал СГТУ имени Ю. А. Гагарина, Саратовское областное отделение всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс», ООО «ЭКОПЕТРОВСК», проект Pokolenie F, АО «Управление отходами», ресурсный центр по развитию добровольчества области, ООО «Коммунсервис», «ГК Генеральские колбасы» и другие.

Официальная группа мероприятия: https://vk.com/event182276025

ИСТОЧНИК KP.RU