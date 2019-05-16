Сломавшееся дерево едва не выбило окно дома на Чернышевского

16 Май 07:59 2019-05-16T08:57:42+03:00

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В центре Саратова рухнувшая ветка дерева едва не выбила окно жилого дома.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Чернышевского, 159/161, вблизи пересечения с улицей Соборная.

Ветка тополя, растущего около остановки общественного транспорта, сломалась, видимо, от ветра, и рухнула на дом. При этом она чудом не задела окно и не выбила стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU