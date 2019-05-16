Сломавшееся дерево едва не выбило окно дома на Чернышевского
ЧП случилось возле улицы Соборная
На дом рухнула ветка дереваФото: Екатерина Семенова
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В центре Саратова рухнувшая ветка дерева едва не выбила окно жилого дома.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Чернышевского, 159/161, вблизи пересечения с улицей Соборная.
Ветка тополя, растущего около остановки общественного транспорта, сломалась, видимо, от ветра, и рухнула на дом. При этом она чудом не задела окно и не выбила стекло.
ИСТОЧНИК KP.RU