Саратовцы окунутся в поэтический мир Юлии Друниной
Она была известной поэтессой-фронтовиком
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В Саратове 18 мая в читательном зале сада «Липки» пройдет литературно-музыкальный вечер «Поэтический мир Юлии Друниной» к 95-летию со дня ее рождения.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения поэтессы, создавшей самые пронзительные стихи о войне.
В формате открытого микрофона прозвучат произведения автора.
Попасть на мероприятие можно абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU