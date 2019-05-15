2019-05-16T08:39:35+03:00
Общество

Саратовцы окунутся в поэтический мир Юлии Друниной

Она была известной поэтессой-фронтовиком
Дарья Вострикова
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В Саратове 18 мая в читательном зале сада «Липки» пройдет литературно-музыкальный вечер «Поэтический мир Юлии Друниной» к 95-летию со дня ее рождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения поэтессы, создавшей самые пронзительные стихи о войне.

В формате открытого микрофона прозвучат произведения автора.

Попасть на мероприятие можно абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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