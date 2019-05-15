Панков: Удивлен ситуацией с ремонтом взлетной полосы в Краснокутском летном училище

15 Май 14:58 2019-05-15T15:29:31+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

Неприятно удивлен ситуацией с ремонтом взлетной полосы в Краснокутском летном училище. Он является филиалом Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, который готовит кадры для гражданской авиации. Есть проблема: аэродром учебного заведения требует серьезной реконструкции. Есть решение — выделены бюджетные средства. Но почему-то конкурсы на заключение госконтракта не состоялись. Целых три раза. Итог — срыв программы подготовки пилотов. Дума сделала запрос, ответ публикую, — написал Панков

В ответе из Росавиации, в частности, сообщается, что ректору ульяновского института гражданской авиации С. И. Краснову объявлен выговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU