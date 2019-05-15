В Саратове воры украли с приемной депутата камеры Общественной палаты

15 Май 14:31 2019-05-15T14:44:12+03:00

Один из злоумышленников начал выкидывать похищенное из окна, когда прибыла Росгвардия

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В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемых в краже видеокамер с приемной депутата Андрея Беликова, принадлежащие Общественной палате.

- Во время утреннего патруля 13 мая старший сержант Антон Рябов и младший сержант Виктор Кубиев получили сообщение о сработавшей сигнализации в доме №4 по 2-й Прокатной улице и выдвинулись туда, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

К прибывшим стражам порядка обратились работники, которые, придя на работу, заметили пропажу пяти уличных камер видеонаблюдения. По записям с них были получены приметы воров.

Уже через пять минут правоохранители были в квартире у первого — 29-летнего мужчины, ранее уже попадавшего в поле зрения полиции. Он не стал открывать росгвардейцам дверь, а начал выкидывать на глазах свидетелей из окна камеры.

Сотрудников Росгвардии пустил отец злоумышленника.

Второго подозреваемого — 33-летнего рецидивиста — нашли после опроса свидетелей.

Обоих задержанных передали полиции. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU