В центре Саратова остановились четыре трамвайных маршрута
В Саратове остановились трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.
- Инцидент случился в 13:35 на Советской улице из-за неисправности пантографа, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Теперь «тройки» от 6-й Дачной едут с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка и вовсе нет движения.
Вагоны 11-го маршрута едут из Солнечного только до улицы Осипова.
Трамваи №№9 и 10 курсировали от своих конечных только до Детского парка и обратно, а теперь и вовсе остановились в обе стороны. В 14:00 между Вокзальной улицей и остановкой «По требованию» оборвалась контактная сеть.
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ИСТОЧНИК KP.RU