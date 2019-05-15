В центре Саратова остановились четыре трамвайных маршрута

15 Май 13:25 2019-05-15T13:27:19+03:00

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В Саратове остановились трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.

- Инцидент случился в 13:35 на Советской улице из-за неисправности пантографа, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Теперь «тройки» от 6-й Дачной едут с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка и вовсе нет движения.

Вагоны 11-го маршрута едут из Солнечного только до улицы Осипова.

Трамваи №№9 и 10 курсировали от своих конечных только до Детского парка и обратно, а теперь и вовсе остановились в обе стороны. В 14:00 между Вокзальной улицей и остановкой «По требованию» оборвалась контактная сеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU