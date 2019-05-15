Мэрия: Заброшку на Перспективной постоянно ограждают сигнальной лентой

15 Май 13:10 2019-05-15T13:10:34+03:00

Также администрация района регулярно отправляет в отдел полиции №7 письма с просьбой о патрулировании

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Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала случай с падением подростка с дома №10Б на Перспективной улице.

- Здание было построено в 1980 году, признано непригодным из-за аварийности и в 2018 полностью расселено. Однако остаются квартиры, обремененные правом третьих лиц, в связи с чем пока что дом снести нельзя, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В октябре 2017 объект огородили профилированным листом, чтобы туда не лезли люди. Ограждение сломали и украли.

Также администрация района регулярно отправляет в отдел полиции №7 письма, чтобы улицу Перспективную, в частности тот самый дом №10Б, включили в маршрут патрулирования.

Чтобы граждане не проникали на территорию заброшки, ее постоянно ограждают сигнальной лентой и расклеивают на территории объявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU