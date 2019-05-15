Саратовца «посадили» на восемь лет за кражу четырех кондиционеров

15 Май 12:38 2019-05-15T12:38:19+03:00

Он сдавал их в ломбард, так как, по его словам, нуждался в деньгах

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В Саратове осудили 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже четырех кондиционеров на 148 тыс. рублей.

- Мужчина похищал по одному из новых кондиционеров из квартиры дома на Шелковичной улице в период с 4 по 25 апреля 2018 года, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Гражданин сдавал технику в ломбард, так как, по его словам, нуждался в деньгах.

Вора приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU