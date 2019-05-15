Панков: Губернатор открыто говорит о проблемах и действует в интересах жителей
Секретарь регионального отделения «Единой России» и депутат Государственной думы Николай Панков прокомментировал отчет губернатора Валерия Радаева о работе правительства области в 2018 году.
- В докладе губернатора отражены конкретные проекты и программы, направленные на рост благополучия жителей. Что особенно важно, он открыто говорит о проблемных моментах по ключевым направлениям развития области. И о том, что делается в регионе для создания рабочих мест, роста зарплат, развития сельского хозяйства.
Отмечу, Валерий Радаев действует решительно, выстраивая систему, которая поможет добиться поставленных задач. В том числе, меняя структуру исполнительной власти региона. Это говорит о его ответственности, стремлении задействовать все ресурсы для успешной реализации нацпроектов и повышения уровня жизни людей, — сказал Николай Панков.
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ИСТОЧНИК KP.RU