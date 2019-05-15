Личные подворья саратовцев будут переводить в КФХ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время отчета о деятельности правительства за 2018 год сообщил, что ситуация с зарплатой остается сложной.
- Несмотря на неплохие темпы роста, мы по-прежнему в аутсайдерах ПФО, — отметил глава региона.
Он сказал, что растет Фонд оплаты труда бюджетникам, но число тех категорий, которые попадают под «майские указы», составляет лишь 7,5% населения в структуре зарплаты. А более 50% — работники предприятий реального сектора экономики.
- Даже на фоне роста прибыли по целому ряду видов экономической деятельности, не наблюдается адекватного роста зарплаты. Считаю, что здесь недорабатывают трехсторонняя комиссия, профсоюзы, комиссия по теневой занятости, — заметил Радаев.
Он призвал использовать возможности по выводу зарплаты «из тени» и поручил профильному зампреду и ведомствам, в том числе Госинспекции труда, в течение двух месяцев разработать детальные предложения по сокращению нелегальной занятости. В частности, привлечения широкого общественного внимания, а также переводу личных подворий в КФХ.
ИСТОЧНИК KP.RU