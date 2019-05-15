Личные подворья саратовцев будут переводить в КФХ

15 Май 11:00 2019-05-15T11:02:04+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время отчета о деятельности правительства за 2018 год сообщил, что ситуация с зарплатой остается сложной.

- Несмотря на неплохие темпы роста, мы по-прежнему в аутсайдерах ПФО, — отметил глава региона.

Он сказал, что растет Фонд оплаты труда бюджетникам, но число тех категорий, которые попадают под «майские указы», составляет лишь 7,5% населения в структуре зарплаты. А более 50% — работники предприятий реального сектора экономики.

- Даже на фоне роста прибыли по целому ряду видов экономической деятельности, не наблюдается адекватного роста зарплаты. Считаю, что здесь недорабатывают трехсторонняя комиссия, профсоюзы, комиссия по теневой занятости, — заметил Радаев.

Он призвал использовать возможности по выводу зарплаты «из тени» и поручил профильному зампреду и ведомствам, в том числе Госинспекции труда, в течение двух месяцев разработать детальные предложения по сокращению нелегальной занятости. В частности, привлечения широкого общественного внимания, а также переводу личных подворий в КФХ.

ИСТОЧНИК KP.RU