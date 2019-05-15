Подросток и его друг в Пугачеве получили сроки за «покатушки» на мопеде

15 Май 10:10 2019-05-15T10:10:22+03:00

Они катались на транспорте по проселочным дорогам

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В Пугачеве Саратовской области осудили 16 и 18-летнего местных жителей. Их признали виновными в групповом угоне, а старшего еще и в краже.

- В ночь с 9 на 10 августа парни, будучи оба в тот момент несовершеннолетними, приехали к девушкам в поселок Рукополь Краснопартизанского района. Проводив подруг до дома, юноши заметили в одном из дворов мопед. Они угнали его и катались по проселочным дорогам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После поездок младший из злоумышленников утомился и заснул около магазина. Приятель не стал его ждать, а уехал на двухколесном транспорте в Пугачев.

Во время следствия юноши признали свою вину. Старшего приговорили к полутора годам условно, 16-летнего — к году условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU