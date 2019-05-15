Житель Энгельса задолжал ребенку полмиллиона рублей

15 Май 09:28 2019-05-15T09:28:40+03:00

Он выплатил алименты только после возбуждения уголовного дела

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В Энгельсе Саратовской области мужчина задолжал несовершеннолетнему ребенку около 500 тыс. рублей по алиментам.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, гражданин уклонялся от своей обязанности, несмотря на решение суда.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело. Во время суда мужчина раскаялся и пообещал матери ребенка выплатить всю сумму, впредь не допуская просрочек.

После прекращения уголовного дела гражданин отдал долг.

ИСТОЧНИК KP.RU