Житель Энгельса задолжал ребенку полмиллиона рублей
Он выплатил алименты только после возбуждения уголовного дела
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В Энгельсе Саратовской области мужчина задолжал несовершеннолетнему ребенку около 500 тыс. рублей по алиментам.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, гражданин уклонялся от своей обязанности, несмотря на решение суда.
В отношении должника было возбуждено уголовное дело. Во время суда мужчина раскаялся и пообещал матери ребенка выплатить всю сумму, впредь не допуская просрочек.
После прекращения уголовного дела гражданин отдал долг.
ИСТОЧНИК KP.RU