2019-05-15T08:10:21+03:00
Происшествия

В Балашове наркопреступник украл баян и швейную машинку

Он также забрал два кинескопных ТВ
Ольга Муравлёва
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В Балашове полиция вчера, 14 мая, раскрыла кражу.

- В отдел 9 мая пришла 60-летняя женщина и рассказала, что в период с 5 мая кто-то сломал замок в ее нежилом доме по улице Орджоникидзе и украли два кинескопных ТВ, баян и швейную машинку Zinger, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и нашла подозреваемого — 35-летнего мужчину, ранее уже отбывавшего наказание за наркопреступление. Ему выписали подписку о невыезде.КП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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