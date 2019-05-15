В Балашове наркопреступник украл баян и швейную машинку

15 Май 08:10 2019-05-15T08:10:21+03:00

Он также забрал два кинескопных ТВ

Изменить размер текста: A A

В Балашове полиция вчера, 14 мая, раскрыла кражу.

- В отдел 9 мая пришла 60-летняя женщина и рассказала, что в период с 5 мая кто-то сломал замок в ее нежилом доме по улице Орджоникидзе и украли два кинескопных ТВ, баян и швейную машинку Zinger, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и нашла подозреваемого — 35-летнего мужчину, ранее уже отбывавшего наказание за наркопреступление. Ему выписали подписку о невыезде.КП

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU