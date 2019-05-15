2019-05-15T07:54:33+03:00
Общество

В селе Синенькие без вести пропала пенсионерка в сланцах

70-летнюю женщину ищут с 14 мая
Екатерина Семенова
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Нина ЯковлеваНина Яковлева
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14 мая в Саратове без вести пропала пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 70-летняя Нина Яковлева (Цепова) пропала в селе Синенькие Саратовского района.

Женщина может быть дезориентирована.

Нина Яковлева имеет нормальное телосложение, 160-164 см роста. Волосы до плеч темные с сединой.

На момент пропажи она была одета в голубое платье с коротким рукавом и сланцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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