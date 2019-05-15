В селе Синенькие без вести пропала пенсионерка в сланцах
70-летнюю женщину ищут с 14 мая
Нина Яковлева
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14 мая в Саратове без вести пропала пенсионерка.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 70-летняя Нина Яковлева (Цепова) пропала в селе Синенькие Саратовского района.
Женщина может быть дезориентирована.
Нина Яковлева имеет нормальное телосложение, 160-164 см роста. Волосы до плеч темные с сединой.
На момент пропажи она была одета в голубое платье с коротким рукавом и сланцы.
ИСТОЧНИК KP.RU