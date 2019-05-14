Георгий Фролов и Юлия Литневская провели совместный рейд в Базарном Карабулаке

14 Май 15:51 2019-05-14T16:24:34+03:00

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Почетный гражданин Саратовской области, председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов войны и военной службы, главный редактор «Книги Памяти» Саратовской области Георгий Фролов и координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская посетили братскую могилу «Слава павшим воинам 1941-1945» в районном поселке Базарный Карабулак.

По инициативе депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской состоялся рабочий визит в районный поселок Базарный Карабулак, в котором приняли участие Почетный гражданин Саратовской области, председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов войны и военной службы, главный редактор «Книги Памяти» Саратовской области Георгий Фролов, глава Базарно-Карабулакского района Олег Чумбаев, депутат Базарно-Карабулакского районного собрания Саратовской области Владимир Хмелев и председатель общественного совета Сергей Шевченко.

В ходе рабочего визита гости посетили братскую могилу «Слава павшим воинам 1941-1945», на которой расположены мемориальные плиты с фамилиями участников Сталинградской битвы, умерших от ран в госпитале №3296, мемориальный комплекс «Памятник неизвестному солдату» с Вечным огнем, а также познакомились с экспозициями в местном художественном музее.

Также Григорий Фролов и Юлия Литневская провели «Урок мужества» для учащихся 9Б класса МБОУ «СОШ №2» районного поселка Базарный Карабулак. На ребят произвел огромное впечатление рассказ о героическом прошлом Георгия Васильевича. Он поведал ребятам о своем боевом пути, доблести и чести советского солдата-освободителя. В завершении встречи школьная библиотека пополнилась новым томом «Книги памяти».

- От лица всех участников сегодняшних насыщенных эмоциями встреч благодарю Юлию Михайловну за инициативу и прекрасную возможность познакомиться, пообщаться с таким удивительным человеком, как Георгий Васильевич! — прокомментировал депутат Базарно-Карабулакского районного собрания Саратовской области Владимир Хмелев.

- Георгий Васильевич Фролов принимает очень горячее участие в реализации партийного проекта «Историческая память» и мне очень приятно, когда в рабочие поездки мы отправляемся вместе. Прежде всего, нас интересовало насколько благоустроены могилы солдат Великой Отечественной войны. И к чести Базарно-Карабулакского района, по результатам нашего рейда — нареканий никаких, только слова благодарности за достойное отношение, — подвела итог визита Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU