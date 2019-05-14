2019-05-14T15:55:42+03:00
Происшествия

В Саратове ребенок сломал ногу в бассейне с пластиковыми шарами

На организаторов аттракциона завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Следователи завели уголовное дело по факту травм, которые получил семилетний ребенок на аттракционе в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в одном из ТЦ коммерческая организация устроила детский развлекательный парк, в котором был «бассейн» с пластиковыми шарами.

Сотрудники заведения не следили за безопасностью посетителей. Вечером 29 ноября 2018 года семилетняя девочка прыгнула в резервуар и сломала ногу. Ей был причинен вред средней тяжести, что показала судебно-медицинская экспертиза.

После лечения родители ребенка обратились в полицию.

Сейчас уже изъята необходимая документация, проводится допрос очевидцев происшествия, сотрудников организации. Обстоятельства выясняются.

Расследование уголовного дела продолжается.

Девочка ломает ногу на аттракционе в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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