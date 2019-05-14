В Саратове ребенок сломал ногу в бассейне с пластиковыми шарами
Следователи завели уголовное дело по факту травм, которые получил семилетний ребенок на аттракционе в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в одном из ТЦ коммерческая организация устроила детский развлекательный парк, в котором был «бассейн» с пластиковыми шарами.
Сотрудники заведения не следили за безопасностью посетителей. Вечером 29 ноября 2018 года семилетняя девочка прыгнула в резервуар и сломала ногу. Ей был причинен вред средней тяжести, что показала судебно-медицинская экспертиза.
После лечения родители ребенка обратились в полицию.
Сейчас уже изъята необходимая документация, проводится допрос очевидцев происшествия, сотрудников организации. Обстоятельства выясняются.
Расследование уголовного дела продолжается.
Девочка ломает ногу на аттракционе в Саратове.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU