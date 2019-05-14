«Ростелеком» выяснил предпочтения саратовских зрителей «Интерактивного ТВ»

14 Май 14:52 2019-05-14T15:08:39+03:00

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«Ростелеком» составил рейтинг популярных среди саратовских зрителей фильмов из видеотеки «Интерактивного ТВ». В десятку лент, вызвавших наибольший интерес во время майских праздников, вошли премьерные эпизоды сериала «Игра престолов», анимация для семейного просмотра и кинодрамы.

«Игра престолов» собрала порядка 1,5 тыс. просмотров. Более 500 раз саратовские фанаты нашумевшей саги заказывали серии финального сезона, а самым востребованным оказался третий эпизод, посвященный битве в Винтерфелле. В топ-10 также вошли теленовеллы «Хороший доктор», «Гримм» и «Скандал».

Около 25% кинолюбителей сделали выбор в пользу драматических лент. Самыми востребованными стали недавние премьеры «Спасти Ленинград» и «Балканский рубеж». Военные драмы пользователи предпочли смотреть в HD.

В лидерах также оказались приключенческие мультипликационные сериалы для дошкольников «Вспыш и чудо-машинки» и «Котики, вперед». Замыкают десятку еще две анимационные премьеры этого года — «Лего. Фильм 2» и «Как приручить дракона 3: Скрытый мир». Видео для семейного или детского просмотра составляет почти треть от всего заказанного в весенние праздники контента.

- Наши пользователи все чаще заказывают премьерные фильмы и сериалы. Зрители «Интерактивного ТВ» могут одними из первых посмотреть новинки, в том числе в форматах 3D и HD. Каталог еженедельно обновляется и насчитывает более 4 тыс. фильмов разных жанров. Сортировка видео и удобный поиск помогают быстро найти нужную ленту, — отметила Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Узнать подробности и подключить «Интерактивное ТВ» можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU