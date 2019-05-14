В Саратовской области мальчик зашел в поликлинику и остался без рюкзака

14 Май 14:39 2019-05-14T15:02:34+03:00

По подозрению в преступлении задержана местная жительница

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В отдел полиции обратилась 55-летняя жительница села Вязьмино Петровского района Саратовской области с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, по словам гражданки, у ее внука украли в поликлинике рюкзак.

По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя местная жительница. Похищенное у нее изъяли, а на саму завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU