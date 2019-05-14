2019-05-14T11:06:14+03:00
Происшествия

Саратовец не смог обжаловать свой срок за новогоднее убийство

Он полагал, что от его удара знакомый не мог умереть
Ольга Муравлёва
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В Советском районе Саратовской области 30-летний местный житель не смог обжаловать свой приговор за умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее смерть.

- Вечером 1 января 2018 года во время застолья злоумышленник и его знакомый начали ругаться. Гражданин ударил потерпевшего по лицу, тот упал на пол и ударился головой, а буян ушел, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Через некоторое время мужчина умер в больнице, а 30-летнего местного жителя 21 декабря осудили на восемь лет колонии строгого режима.

Осужденный подал апелляцию. Он полагал, что от его удара смерть наступить не могла, поэтому он не виновен.

Однако судебная коллегия признала наказание законным и оставила его без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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