2019-05-14T10:50:17+03:00
Происшествия

«Коктейль Молотова» для саратовского правительства: Ущерб составил 30 тыс. рублей

Злоумышленник сжег дверь проходной
Екатерина Семенова
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Ущерб от поджога правительства Саратовской области составил около 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в ночь на понедельник 13 мая неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в проходную.

«Коктейль Молотова» повредил входную дверь — ее восстановление обойдется примерно в 30 тыс. рублей. Охранники правительства потушили огонь своими силами.

ЧП случилось около 23 часов по улице Горького. Злоумышленник попал на кадры камеры наблюдения, сейчас его ищет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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