«Коктейль Молотова» для саратовского правительства: Ущерб составил 30 тыс. рублей
Злоумышленник сжег дверь проходной
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Ущерб от поджога правительства Саратовской области составил около 30 тыс. рублей.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», в ночь на понедельник 13 мая неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в проходную.
«Коктейль Молотова» повредил входную дверь — ее восстановление обойдется примерно в 30 тыс. рублей. Охранники правительства потушили огонь своими силами.
ЧП случилось около 23 часов по улице Горького. Злоумышленник попал на кадры камеры наблюдения, сейчас его ищет полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU