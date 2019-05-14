Саратовцы напишут письма Лешему

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-14T10:08:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 19 мая, саратовский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО организовывает экскурсию в лес «Письма Лешему» с мастер-классом от Александра Гнутова-Баюна.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, художник будет расписывать поваленные сухие деревья и камни.

Всем, кто хочет соприкоснуться с направлением Forest Art, нужно подойти к 13:00 к входу в санаторий «Октябрьское ущелье».

Сбор пройдет у шлагбаума рядом с будкой охраны.

С собой лучше взять чай в термосе и спрей от комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU