2019-05-14T10:08:53+03:00
Общество

Саратовцы напишут письма Лешему

Мероприятие проходит в рамках направления Forest Art
Дарья Вострикова
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В воскресенье, 19 мая, саратовский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО организовывает экскурсию в лес «Письма Лешему» с мастер-классом от Александра Гнутова-Баюна.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, художник будет расписывать поваленные сухие деревья и камни.

Всем, кто хочет соприкоснуться с направлением Forest Art, нужно подойти к 13:00 к входу в санаторий «Октябрьское ущелье».

Сбор пройдет у шлагбаума рядом с будкой охраны.

С собой лучше взять чай в термосе и спрей от комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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