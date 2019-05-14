Саратовцы напишут письма Лешему
Мероприятие проходит в рамках направления Forest Art
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В воскресенье, 19 мая, саратовский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО организовывает экскурсию в лес «Письма Лешему» с мастер-классом от Александра Гнутова-Баюна.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, художник будет расписывать поваленные сухие деревья и камни.
Всем, кто хочет соприкоснуться с направлением Forest Art, нужно подойти к 13:00 к входу в санаторий «Октябрьское ущелье».
Сбор пройдет у шлагбаума рядом с будкой охраны.
С собой лучше взять чай в термосе и спрей от комаров.
ИСТОЧНИК KP.RU