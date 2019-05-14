В Саратове подросток на мотоцикле влетел в иномарку

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-14T09:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 мая, в 15:15 на Брянской улице, 24 в Саратове 16-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд» не поделил дорогу с иномаркой Geely под управлением 27-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, подросток ехал без прав. Он не соблюдал безопасную дистанцию до едущих впереди машин, из-за чего врезался в легковушку.

В результате аварии нерадивого водителя двухколесного транспорта госпитализировали, а его пассажиру оказали медицинскую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU