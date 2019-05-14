Балаковец перекинул в колонию Пугачева четыре телефона

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-14T09:17:37+03:00

Он выполнил просьбу одного из заключенных

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В Пугачеве Саратовской области в колонию №4 пытались перебросить запрещенные предметы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, 10 мая в 21:30 сотрудники учреждения задержали 27-летнего жителя Балакова. Он перекинул через стену три свертка.

Оказалось, что в них были четыре телефона, три сим-карты, две зарядки и USB-провод.

Задержанный гражданин признался, что сделал это по просьбе одного из заключенных колонии.

Начата проверка, составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU