2019-05-14T09:17:37+03:00
Происшествия

Балаковец перекинул в колонию Пугачева четыре телефона

Он выполнил просьбу одного из заключенных
Екатерина Семенова
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Фото УФСИНФото УФСИН
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В Пугачеве Саратовской области в колонию №4 пытались перебросить запрещенные предметы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, 10 мая в 21:30 сотрудники учреждения задержали 27-летнего жителя Балакова. Он перекинул через стену три свертка.

Оказалось, что в них были четыре телефона, три сим-карты, две зарядки и USB-провод.

Задержанный гражданин признался, что сделал это по просьбе одного из заключенных колонии.

Начата проверка, составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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