В Саратове рецидивистка выломала дверь и украла ноутбук

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-14T09:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 мая, полиция Федоровского района раскрыла кражу у 52-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 2 ноября 2018 года в 12:54 от женщины поступило сообщение о краже. С 30 октября по 2 ноября кто-то выломал дверь ее дома и унес оттуда черный ноутбук Samsung-350 esc-s04, зарядку и проводную мышь.

По подозрению в краже задержали 32-летнюю рецидивистку и завели на нее уголовное дело.

Выяснилось, что она продала технику неизвестному.

ИСТОЧНИК KP.RU