В Саратове рецидивистка выломала дверь и украла ноутбук
Сумма похищенного составила 15 тыс. рублей
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Вчера, 13 мая, полиция Федоровского района раскрыла кражу у 52-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 2 ноября 2018 года в 12:54 от женщины поступило сообщение о краже. С 30 октября по 2 ноября кто-то выломал дверь ее дома и унес оттуда черный ноутбук Samsung-350 esc-s04, зарядку и проводную мышь.
По подозрению в краже задержали 32-летнюю рецидивистку и завели на нее уголовное дело.
Выяснилось, что она продала технику неизвестному.
ИСТОЧНИК KP.RU