В Саратовской области появится земляника из Голландии
Такое решение дал Россельхознадзор
Изменить размер текста:
В Саратовской области может появиться земляника из Голландии
Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Рассвет» из Нижегородской области ввозить в Россию землянку сорта «Румба» из голландского питомника Antenkwekerij De Kemp BV 5964 ND Horst-Meteric, Kempweg 15.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в страну приедет 20 тыс. саженцев
Решение о ввозе каждой партии принимается по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчика из Нижегородской области могут появиться и у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU