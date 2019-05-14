В Саратовской области появится земляника из Голландии

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-14T08:50:08+03:00

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В Саратовской области может появиться земляника из Голландии

Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Рассвет» из Нижегородской области ввозить в Россию землянку сорта «Румба» из голландского питомника Antenkwekerij De Kemp BV 5964 ND Horst-Meteric, Kempweg 15.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в страну приедет 20 тыс. саженцев

Решение о ввозе каждой партии принимается по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика из Нижегородской области могут появиться и у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU