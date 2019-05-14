Жителю Пугачева вернули свет после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-14T08:40:07+03:00

Мужчину никто не предупреждал об отключении

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В Пугачеве местный житель обратился в прокуратуру по поводу законности отключения у него электричества.

- Между мужчиной и ПАО «Саратовэнерго» был заключен договор электроснабжения. Однако абонент задолжал за свет более 8 тыс. рублей и ему его отрезали, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

Вместе с тем проверка показала, что пугачевца никто об отключении не предупреждал.

Прокуратура внесла в адрес начальника Северного межрайонного отделения компании представление. После этого абоненту вернули электричество.

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ИСТОЧНИК KP.RU