Жителю Пугачева вернули свет после прокурорской проверки
В Пугачеве местный житель обратился в прокуратуру по поводу законности отключения у него электричества.
- Между мужчиной и ПАО «Саратовэнерго» был заключен договор электроснабжения. Однако абонент задолжал за свет более 8 тыс. рублей и ему его отрезали, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
Вместе с тем проверка показала, что пугачевца никто об отключении не предупреждал.
Прокуратура внесла в адрес начальника Северного межрайонного отделения компании представление. После этого абоненту вернули электричество.
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ИСТОЧНИК KP.RU