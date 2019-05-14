В Саратове рецидивист избил мужчину ради телефона
Злоумышленник сдал аппарат в ломбард
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 38-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 января 2018 года в 14:41 кто-то остановил заявителя на улице Загороднева, избил и отобрал сотовый телефон.
Вчера, 13 мая, по подозрению в краже задержали 26-летнего рецидивиста, который признался, что сдал гаджет в ломбард.
У злоумышленника изъяли залоговый билет и отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU