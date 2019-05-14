На рынке в Юбилейном бегает бычок

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-14T08:24:48+03:00

Саратовцы уверяют, что он сбежал с фермы

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Саратовцы заметили бегающего по улицам города быка.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов онлайн», бычок ночью ходил возле рынка в Юбилейном.

Под постом комментаторы шутят, что скоро бычок превратится в шашлык. Однако некоторые уверяют, что животное сбежало с фермы, и просят указать, где точно его видели.

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Снимок животного очевидцы опубликовали в соцсетях

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ИСТОЧНИК KP.RU