На рынке в Юбилейном бегает бычок
Саратовцы уверяют, что он сбежал с фермы
Фото соцсетей
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Саратовцы заметили бегающего по улицам города быка.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов онлайн», бычок ночью ходил возле рынка в Юбилейном.
Под постом комментаторы шутят, что скоро бычок превратится в шашлык. Однако некоторые уверяют, что животное сбежало с фермы, и просят указать, где точно его видели.
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Снимок животного очевидцы опубликовали в соцсетях
ИСТОЧНИК KP.RU