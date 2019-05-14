До 27 мая отключили горячую воду в центре Саратова

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-14T07:45:33+03:00

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В Саратове продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», проверены будут теплосети от семи котельных: Цветочная, 26/32, Южная, 38, Барнаульская, 6в, Казанская, 1, Тверская, 40, проспект 50 лет Октября, 83 и 57Б.

В связи с этим до 27 мая включительно не будет горячей воды у жителей домов на 1-м Весеннем проезде, 1-м Станционном проезде, 2-м Детском проезде, Весеннем проезде, Ильинская площадь, проспект Кирова, Соборная площадь, Театральная площадь, Беговая, 2-я Садовая, Астраханская, Бахметьевская, Белоглинская, Большая Садовая, Валовая, Вознесенская, Волжская, Вольская, Григорьева, Дегтярная, Дзержинского, Комсомольская, Лермонтова, Горького, Мичурина, Московская, Некрасова, Новоузенская, Октябрьская, Первомайская, Провиантская, Пушкина, Рабочая, Радищева, Рахова, Сакко и Ванцетти, Симбирцева, Соборная, Советская, Соляная, Станционная, Ульяновская, Тулупная, Шевченко, Хользунова, Чапаева, Челюскинцев, Чернышевского, Шелковичная, набережная Космонавтов, Бабушкин и Князевский взвозы и другие улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU