В Саратове выступит пианистка из Германии
Сегодня, 13 мая, в 19:00 в Большом зале консерватории выступит пианистка Елизавета Иванова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, она исполнит сочинения Ф. Шопена, Д. Шостаковича и С. Прокофьева.
Девушка родилась в столице, окончила Московскую государственную консерваторию класса Народного артиста России. После этого она поступила в Высшую школу музыки и театра в Гамбурге в класс всемирно известного пианиста Евгения Королева, где обучалась в 2011-2015 годах.
Сейчас Елизавета Иванова преподает в Высшей школе музыки и театра Гамбурга.
Она является лауреатом 15 международных конкурсов и побывала на гастролях в 35 странах мира.
ИСТОЧНИК KP.RU