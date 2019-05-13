В Саратове выступит пианистка из Германии

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-13T16:56:41+03:00

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Сегодня, 13 мая, в 19:00 в Большом зале консерватории выступит пианистка Елизавета Иванова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, она исполнит сочинения Ф. Шопена, Д. Шостаковича и С. Прокофьева.

Девушка родилась в столице, окончила Московскую государственную консерваторию класса Народного артиста России. После этого она поступила в Высшую школу музыки и театра в Гамбурге в класс всемирно известного пианиста Евгения Королева, где обучалась в 2011-2015 годах.

Сейчас Елизавета Иванова преподает в Высшей школе музыки и театра Гамбурга.

Она является лауреатом 15 международных конкурсов и побывала на гастролях в 35 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU