Саратовская епархия: Купол храма «Утоли моя печали» отправили на реконструкцию

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-13T15:13:53+03:00

Его демонтировали еще в 2018 году

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В Саратовской епархии «КП-Саратов» прокомментировали снятие купола с храма «Утоли моя печали».

- Купол демонтировали в 2018 году при проведении научного обследования. На данный момент проект реставрации прошел государственную экспертизу и находится на согласовании в Управлении по охране культурного наследия Саратовской области, — отметили в пресс-службе.

Ремонт необходим из-за ветхости несущих конструкций куполов.

СПРАВКА

Церковь-часовня при Архиерейском доме была построена в 1906 году. Каменная шатровая церковь представляет собой уменьшенную в 2-2,5 раза, слегка отличную от оригинала копию Покровского собора, расположенного на Красной площади в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU