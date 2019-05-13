В Саратове в середине мая остаются неубранные сугробы
Сегодня, 13 мая, в группе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Ольга Водолазова рассказала о до сих пор неубранных сугробах.
Девушку удивило, что, несмотря на аномальную жару, на улице лежит снег. При этом рядом с ним вовсю растут цветы.
В комментариях под записью пользователь Александр Каталашка добавил, что в полях района «Молочка» ситуация даже интереснее: там сохраняются сугробы до 2 м в высоту.
Напомним, прошедшая зима отметилась рекордным количеством осадков, саратовцы несколько месяцев жаловались на неспособность властей организовать вывоз снега. После этого руководство области и города приняло решение о закупке дополнительной уборочной техники.
Она начала поступать в город весной.
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ИСТОЧНИК KP.RU