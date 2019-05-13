В Саратове должник припарковал авто под окнами приставов

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-13T15:15:48+03:00

Он приехал на иномарке, которую должен был вернуть банку

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В Октябрьском районе Саратова приставы открыли исполнительное производство в отношении автовладельца.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, мужчина взял автомобиль Skoda в кредит. Однако перестал за него платить.

Банк обратился в суд, который вынес решение о возврате машины, но мужчина отказался это сделать.

Судебный пристав вызвал должника на прием, и мужчина приехал на автомобиле, который был у него арестован.

В ведомстве уточнили, что должник припарковался непосредственно под окнами отдела приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU