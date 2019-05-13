Общение в соцсетях помогает «Единой России» решать проблемы жителей Красноармейска

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-13T15:08:00+03:00

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Председатели первичных отделений «Единой России» в Красноармейском районе рассказали о работе в социальных сетях.

Как отметила председатель первичного отделения «Село Садовое» Ирина Шумеева, практически все однопартийцы в районе завели свои странички в «Одноклассниках», «Вконтакте», «Фейсбуке».

- Это помогает лучше знать проблемы людей и помогать в их решении, вовремя получать обратную связь. О необходимости такой работы говорил на встрече в Красноармейске секретарь регионального отделения партии Николай Панков. И мы на личном опыте убедились в эффективности такого подхода. Например, оперативнее решаются вопросы благоустройства, вывоза мусора, озеленения территории — мы узнаем о них даже раньше, чем администрация района, с которой взаимодействуем по этим направлениям, — отметила председатель первичного отделения «Село Садовое» Ирина Шумеева.

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По словам председателя первичного отделения «Улица Кирова» Татьяны Толкачевой, в этом году было много обращений от жителей с просьбой помочь в изготовлении плакатов к акции «Бессмертный полк».

- Многие хотели принять участие, но не у всех были плакаты. Люди писали нам в соцсетях, присылали фотографии своих родных и близких. Когда жители могут вовремя получить необходимую информацию и поддержку, то активнее участвуют и в торжественных мероприятиях, и в субботниках на благо города, — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU