Общение в соцсетях помогает «Единой России» решать проблемы жителей Красноармейска
Председатели первичных отделений «Единой России» в Красноармейском районе рассказали о работе в социальных сетях.
Как отметила председатель первичного отделения «Село Садовое» Ирина Шумеева, практически все однопартийцы в районе завели свои странички в «Одноклассниках», «Вконтакте», «Фейсбуке».
- Это помогает лучше знать проблемы людей и помогать в их решении, вовремя получать обратную связь. О необходимости такой работы говорил на встрече в Красноармейске секретарь регионального отделения партии Николай Панков. И мы на личном опыте убедились в эффективности такого подхода. Например, оперативнее решаются вопросы благоустройства, вывоза мусора, озеленения территории — мы узнаем о них даже раньше, чем администрация района, с которой взаимодействуем по этим направлениям, — отметила председатель первичного отделения «Село Садовое» Ирина Шумеева.
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По словам председателя первичного отделения «Улица Кирова» Татьяны Толкачевой, в этом году было много обращений от жителей с просьбой помочь в изготовлении плакатов к акции «Бессмертный полк».
- Многие хотели принять участие, но не у всех были плакаты. Люди писали нам в соцсетях, присылали фотографии своих родных и близких. Когда жители могут вовремя получить необходимую информацию и поддержку, то активнее участвуют и в торжественных мероприятиях, и в субботниках на благо города, — сказала она.
ИСТОЧНИК KP.RU