В июне саратовцы смогут искупаться в Волге

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-13T13:17:44+03:00

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Только прошли майские выходные, одарив Саратовскую область аномальной жарой. Столбик термометра достигал отметки в +30 градусов, из-за чего гражданам пришлось в спешке менять джинсы на платья и шорты.

Как рассказала «КП-Саратов» Лариса Васильева, синоптик регионального Гидрометцентра, пока что переходить от отдыха на берегу пляжа к плаванию рано.

Температура Волги составляет лишь 10,4 градуса.

По ее мнению, зайти в воду можно будет только в середине июня, если потепление будет идти в традиционные сроки.

Именно в это время река прогреется до +18 градусов, что является допустимой процедурой для заплывов.

Однако сроки может отсрочить переменчивая погода. Отметим, что жара, как сейчас, будет стоять на улице лишь ближайшие два дня, а потом синоптики обещают похолодание, пик которого придется на субботу.

В этот день ставшие привычными +30 градусов сменятся на +14…+19.

ИСТОЧНИК KP.RU