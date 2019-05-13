2019-05-13T13:11:35+03:00
Общество

В конце недели Саратов ожидает резкое похолодание

Непогодой встретит город в первый выходной
Дарья Вострикова
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Только что прошедшие выходные запомнились горожанам не только чередой ярких праздников, но и повышенными температурами до +30 градусов. Неудивительно, ведь такие погодные условия характерны больше для июня, чем для маевки.

Однако лето пришло в наш регион ненадолго.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, 14 и 15 мая на улице будет также жарко. Столбик термометра уверенно задержится на отметке в +20…+25 градусов.

Однако погода будет неустойчивой: местами возможна гроза, дождь, град и восточный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.

Холодный фронт придет в регион в четверг, 16 мая. На улице будет +23…+28 градусов, северо-западный ветер, кратковременные дожди с грозами.

В ночь на пятницу похолодает до +6 градусов, днем саратовцы смогут спокойно гулять в легких кофтах, ведь температура опустится до +16…+21 градуса.

Удар холода придется на первый выходной недели, субботу, 18 мая. Ночью придется идти в куртках, чтобы согреваться при +3…+8 градусах тепла. Днем максимально солнце одарит саратовцев потеплением до +14…+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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