2019-05-13T10:41:33+03:00
Происшествия

В поселке Жасминный алкопати закончилось изнасилованием

Сначала все отмечали праздники
Дарья Вострикова
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В отношении 32-летнего ранее судимого мужчины завели уголовное дело за изнасилование.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 7 мая 2019 года 32-летний житель Советского района приехал в поселок Жасминный, чтобы навестить своего приятеля.

После двухдневного банкета мужчины переместились на улицу. Мимо них проследовал пожилой односельчанин вместе со своей 21-летней постоялицей. Он отреагировал на предложение компании присоединиться и выпил вместе с ними, после чего пошел домой.

Потом друзьям стало скучно, они решили прийти в гости к этому жителю поселка.

Однако мужчины дома не оказалось, там была только 21-летняя квартирантка. Девушка сообщила, что хозяина нет дома, но те зашли и устроились на кухне.

После чего один из граждан ушел домой, а второй изнасиловал квартирантку и уехал к себе в район.

Девушка тут же сообщила в полицию и злоумышленника нашли.

Мужчина признался в содеянном и сейчас ждет решения уголовного дела под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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