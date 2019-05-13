В поселке Жасминный алкопати закончилось изнасилованием
В отношении 32-летнего ранее судимого мужчины завели уголовное дело за изнасилование.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 7 мая 2019 года 32-летний житель Советского района приехал в поселок Жасминный, чтобы навестить своего приятеля.
После двухдневного банкета мужчины переместились на улицу. Мимо них проследовал пожилой односельчанин вместе со своей 21-летней постоялицей. Он отреагировал на предложение компании присоединиться и выпил вместе с ними, после чего пошел домой.
Потом друзьям стало скучно, они решили прийти в гости к этому жителю поселка.
Однако мужчины дома не оказалось, там была только 21-летняя квартирантка. Девушка сообщила, что хозяина нет дома, но те зашли и устроились на кухне.
После чего один из граждан ушел домой, а второй изнасиловал квартирантку и уехал к себе в район.
Девушка тут же сообщила в полицию и злоумышленника нашли.
Мужчина признался в содеянном и сейчас ждет решения уголовного дела под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU