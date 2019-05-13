2019-05-13T09:41:57+03:00
Политика

Валерий Радаев вошел в число стремительно теряющих позиции губернаторов

Исследования были проведены для Кремля
Екатерина Семенова
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Валерий РадаевВалерий РадаевФото: Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел в число глав регионов, стремительно теряющих позиции в рейтинге.

Агентство «РБК» со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что в списке губернаторов-аутсайдеров оказались также Сергей Носов (Магаданская область), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Сергей Левченко (Иркутская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Игорь Орлов (Архангельская область), Андрей Воробьев (Московская область), Владимир Васильев (Дагестан), Роман Копин (Чукотка) и Сергей Цивилев (Кузбасс).

Позиции этих глав регионов за последние полгода ухудшились сильнее всего.

При этом двое из них (Овсянников и Орлов) считаются кандидатами на отставку — такие выводы сделаны по итогам закрытого социологического исследования, проведенного для Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, при котором меняется методика оценки деятельности глав регионов. При этом главным фактором является уровень доверия к властям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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