В Саратове закроют два сайта по продаже липовых справок для ГИБДД
Решение суда направлено в Роскомнадзор
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В Октябрьском районе Саратова прокуратура во время проверки нашла два незаконных сайта.
- На порталах в интернете продавали медицинские справки для ГИБДД, хотя их нельзя оформить без личного посещения медорганизации, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
Наличие в свободном доступе таких справок ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, если человек, не имеющий права по состоянию здоровья, купит этот документ.
Суд обязал Роскомнадзор заблокировать ресурсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU