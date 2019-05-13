2019-05-13T08:51:56+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина вызвал «скорую» для отравившейся газом сестры и сам чуть не потерял сознание

Он сумел открыть дверь из последних сил
Екатерина Семенова
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Дом, где отравились газом брат с сестрой. Фото СУ СКРДом, где отравились газом брат с сестрой. Фото СУ СКР
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В Саратове началась проверка отравления газом двух человек.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось в доме на улице Танкистов, 211 днем 7 мая.

По предварительной версии, 31-летний мужчина и его 14-летняя сестра находились дома у своей бабушки. Девочка сообщила, что плохо себя чувствует, у нее болит голова. Брат рекомендовал ей лечь отдохнуть, но вскоре она потеряла сознание, начались судороги.

Мужчина вызвал медиков, но в тот момент сам почувствовал себя хуже. С трудом он смог открыть дверь прибывшим врачам «скорой помощи» и спасателям.

Медики успели спасти брата и сестры. У них диагностировали отравление угарным газом.

Фото СУ СКР

Фото СУ СКР

Следователи начали проверку. Оказалось, что на кухне дома установлен газовый проточный водонагреватель. Во время его работы мог скопиться критический объем окиси углерода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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