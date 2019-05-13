В Саратове с храма «Утоли моя печали» исчез один из куполов

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-13T07:41:13+03:00

С храма в Саратове исчез один из куполов. Фото из соцсетей

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С храма «Утоли моя печали» в Саратове исчез один из куполов.

Об этом в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» сегодня, 13 мая, сообщил Виталий Родионов. Он прикрепил фотографию и подписал на ней «Где купол?».

В комментариях к посту горожане высказались, что он, скорее всего, на реконструкции. Однако нашлись и люди, которые написали, что купол надо на «Авито» смотреть, где и забор сквера первой учительницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU