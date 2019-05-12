2019-05-12T08:25:48+03:00
Общество

В Саратовской области сегодня ожидается жара и гроза с градом

Местами возможен сильный дождь
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На территории Саратовской области в воскресенье 12 мая сохранится переменная облачность. Местами синоптики обещают небольшой и умеренный кратковременный дождь. При этом днем локально возможен сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм. Местами ожидается гроза, возможно с градом.

Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе шквалистое усиление порывы 15-20 м/с. Температура днем +26...+31°, местами в Левобережье +34°.

В Саратове днем в воскресенье малооблачно и воздух прогреемся до 31 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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