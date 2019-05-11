В столкновении машин возле бассейна «Саратов» пострадала женщина

СЕГОДНЯ 20:57 2019-05-11T20:57:23+03:00

С различными травмами ее увезли на реанимационном автомобиле

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 мая на улице Чернышевского автомобиль врезался в припаркованную легковушку, в которую женщина сажала ребенка.

ДТП случилось возле дома № 72 на улице Чернышевского, недалеко от бассейна «Саратов».

Женщина усаживала в припаркованные на дороге «Ларгус» малолетнего ребенка. В этот момент в машину врезался ВАЗ-2114.

Как сообщили специальному корреспонденту «КП-Саратов» очевидцы, водитель «четырнадцатой» резко свернул вправо уходя от столкновения с затормозившей перед ним машиной.

В результате 58-летняя женщина госпитализирована, ребенок не пострадал. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU