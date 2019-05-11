В Энгельсском районе случилось смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 20:32 2019-05-11T20:45:57+03:00

Это вторая авария с погибшим на этом участке дороги за сутки

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Днем 11 мая в Энгельсском районе Саратовской области в столкновении двух автомобилей погиб человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ВАЗ-2109 и Chery Amulet столкнулись на трассе недалеко от поворота на село Красный Яр.

Водитель «девятки» скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков и спасателей. Его тело сотрудникам «Энгельс-спаса» пришлось вырезать из искореженного авто. Шофер иномарки остался жив, его госпитализировали.

Напомним, в нескольких км оттуда, в районе села Звонаревка, на трассе утром 11 мая в столкновении двух машин один человек погиб, еще двое — пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU