2019-05-11T20:45:57+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе случилось смертельное ДТП

Это вторая авария с погибшим на этом участке дороги за сутки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 11 мая в Энгельсском районе Саратовской области в столкновении двух автомобилей погиб человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ВАЗ-2109 и Chery Amulet столкнулись на трассе недалеко от поворота на село Красный Яр.

Водитель «девятки» скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков и спасателей. Его тело сотрудникам «Энгельс-спаса» пришлось вырезать из искореженного авто. Шофер иномарки остался жив, его госпитализировали.

Напомним, в нескольких км оттуда, в районе села Звонаревка, на трассе утром 11 мая в столкновении двух машин один человек погиб, еще двое — пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении машин возле бассейна «Саратов» пострадала женщина
В центре Саратова до утра воскресенья не будет воды
В Вольском районе Renault Sandero слетел с трассы и перевернулся
В Заводском районе Саратова поезд сбил машину на переезде
Скончался мужчина, которого вместе с женщиной сбил микроавтобус на Кумыске
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Марксом
Степные пожары полыхали накануне в Ершовском районе
В многоэтажке на Блинова произошел пожар
В Саратове впервые пройдет акция «Неделя без разводов»
ГИБДД: Пассажирка автобуса в Саратове сама виновна в своем падении
Виновником аварии с младенцем в Саратове признан водитель «десятки»
С охраняемой парковки в Саратове угнали скутер
Ночью в центре Саратова, на бульваре по Рахова, перевернулась «Нива»
Грабитель в Вольске напал с ножом на ожидавшего клиентов таксиста
Два человека погибли в перевернувшейся Toyota под Калининском
В аварии с междугородним автобусом под Саратовом погибли два человека
На Волге у Саратова спасены три человека
В Саратове сохраняется жара
На трассе под Калининском погибли водитель и пассажир иномарки
Сельхозярмарки на Театральной площади не будет
В сентябре начнется снос бараков в Елшанке
Жители бараков на Елшанской просят Володина помочь с появлением сетевых магазинов
Под Саратовом задержан очередной браконьер с сетями и карасями