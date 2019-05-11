В центре Саратова до утра воскресенья не будет воды
Авария произошла на водопроводе возле гимназии №4
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В Саратове у дома № 52 по улице Челюскинцев 11 мая произошла авария на водоводе.
Как сообщили в ООО "КВС", для ликвидации повреждений придется отключить водоснабжение.
- Сегодня, 11 мая, ориентировочно до 6.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам квадрата улиц Московская, Кузнечная, Некрасова, Вознесенская, — сообщили "КП-Саратов" в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU