В вольском районе Renault Sandero слетел с трассы и перевернулся

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-11T14:47:42+03:00

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Днем 11 мая в Вольском районе автомобиль Renault Sandero слетел с трассы в кювет.

Как сообщила «КП-Саратов» инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Вольскому району Мария Липкусь, авария произошла в 13.30 на 187 км трассы Саратов-Волгоград.

По предварительным данным, 40-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и слетел с дороги недалеко от села Ключи. После этого машина опрокинулась.

Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU