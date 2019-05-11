В вольском районе Renault Sandero слетел с трассы и перевернулся
Водителю понадобилась медицинская помощь
Пострадавший автомобиль вернули на колеса
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Днем 11 мая в Вольском районе автомобиль Renault Sandero слетел с трассы в кювет.
Как сообщила «КП-Саратов» инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Вольскому району Мария Липкусь, авария произошла в 13.30 на 187 км трассы Саратов-Волгоград.
По предварительным данным, 40-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и слетел с дороги недалеко от села Ключи. После этого машина опрокинулась.
Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU